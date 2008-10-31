Кабмін виділить 34 млн. грн. Держінспекції з контролю якості ліків

10:42, 31 жовтня 2008
Країна
2

З резервного фонду

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про виділення 33,9 млн. грн. для забезпечення діяльності Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.

Як наголошується в повідомленні прес-служби Кабміну, фінансування Державної інспекції здійснюватиметься з резервного фонду Державного бюджету, оскільки кошти на новостворений центральний орган виконавчої влади в Державному бюджеті на 2008 рік не були передбачені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter