Кабмін виділить 34 млн. грн. Держінспекції з контролю якості ліків
10:42, 31 жовтня 2008Країна
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З резервного фонду
Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про виділення 33,9 млн. грн. для забезпечення діяльності Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.
Як наголошується в повідомленні прес-служби Кабміну, фінансування Державної інспекції здійснюватиметься з резервного фонду Державного бюджету, оскільки кошти на новостворений центральний орган виконавчої влади в Державному бюджеті на 2008 рік не були передбачені.
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