Штраф за куріння - до 14 неоподатковуваних мінімумів

Київрада ініціює підвищення штрафів за паління у заборонених місцях до 2-14 неоподатковуваних мінімумів

Київська міська рада просить Президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів підтримати пропозицію про збільшення розміру адміністративного штрафу за паління у заборонених місцях та внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення відповідного звернення до керівництва держави проголосували сьогодні на сесії депутати Київради.

Таким чином у статті 175-1 Кодексу про адмінпорушення пропонується записати: “Куріння тютюнових виробів у місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладання штрафу від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

Крім того, столична рада ініціює накладання штрафу від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за повторне протягом року вчинення порушення.

Депутати зазначають, що надходження від стягнень за адмінправопорушення поповнять державний та міський бюджети.

Співголова фракції Блоку Леоніда Черновецкого Алла ШЛАПАК повідомила журналістам, що київська влада має намір також змінити підхід до реклами тютюнових виробів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року Київрада своїм рішенням обмежила місця, де дозволено паління. Зокрема, депутати повністю заборонили тютюнопаління на дитмайданчиках, зупинках транспорту і в місцях відпочинку столиці.

Також заборонено паління на 50-метровій зоні навколо зупинок громадського транспорту. Ця заборона стосується також ліфтів, будинкових сходів та під’їздів багатоповерхових житлових будинків, гуртожитків, підземних переходів, таксофонів. У перелік повної заборони тютюнопаління увійшли церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту; зони відпочинку, включаючи парки, пляжі, сквери; літні майданчики, закриті та відкриті спортивні споруди, робочі місця підприємств, установ та організацій різної форми власності.

Окремо визначені місця, де частково заборонено тютюнопаління.

Також депутати рекомендували правоохоронцям розробити відповідну програму щодо запобігання тютюнопаління в Києві.

На сьогодні штраф за адміністративне порушення правил тютюнопаління, згідно з Кодексом про адміністративні порушення, становить при першому складанні протоколу про порушення 17-85 грн., при повторному складанні акта про порушення 85-200 грн.