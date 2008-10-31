6 млн.грн. виділять для лабораторії з контролю якості вакцин
10:46, 31 жовтня 2008Країна
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Найближчим часом акредитують
Уряд на вчорашньому засіданні ухвалив розпорядження про виділення 6,3 млн. грн. на першочергові заходи зі створення і акредитації сучасної лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Центру імунобіологічних препаратів.
Як наголошується в повідомленні прес-служби Кабміну, фінансування здійснюватиметься з резервного фонду Державного бюджету.
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