6 млн.грн. виділять для лабораторії з контролю якості вакцин

Уряд на вчорашньому засіданні ухвалив розпорядження про виділення 6,3 млн. грн. на першочергові заходи зі створення і акредитації сучасної лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів Центру імунобіологічних препаратів.

Як наголошується в повідомленні прес-служби Кабміну, фінансування здійснюватиметься з резервного фонду Державного бюджету.