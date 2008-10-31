У Кіровограді з підозрою на гепатит «А» госпіталізовано 6 дітей
11:10, 31 жовтня 2008Країна
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Причина встановлюється
У Кіровограді з підозрою на вірусний гепатит «А» госпіталізовано 6 дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 28-30 жовтня у Кіровограді з дошкільного навчального закладу №47 до інфекційного відділення міської лікарні №1 із підозрою на вірусний гепатит «А» були госпіталізовані 6 дітей 2003 року народження.
Стан їхнього здоров’я - середнього ступеню тяжкості.
Причина захворювання встановлюється.
В осередку фахівцями обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
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