У Кіровограді з підозрою на гепатит «А» госпіталізовано 6 дітей

У Кіровограді з підозрою на вірусний гепатит «А» госпіталізовано 6 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 28-30 жовтня у Кіровограді з дошкільного навчального закладу №47 до інфекційного відділення міської лікарні №1 із підозрою на вірусний гепатит «А» були госпіталізовані 6 дітей 2003 року народження.

Стан їхнього здоров’я - середнього ступеню тяжкості.

Причина захворювання встановлюється.

В осередку фахівцями обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.