Туберкульоз уражає ослаблених

Туберкульоз вже давно перестав бути хворобою бідноти, алкоголіків і безхатьків. Сьогодні від цього інфекційного захворювання не застрахована людина будь-якого віку, статі та соціального положення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), бацилами туберкульозу інфіковано третину населення Землі. Україна не стала винятком. Більш того, епідемічна ситуація в країні дійшла критичної межі: щодня близько трьох десятків наших співвітчизників від туберкульозу помирає, водночас лікарі діагностують 82 нових випадків ураження паличкою Коха.

Ситуація із захворюванням на туберкульоз у Кривому Розі також безрадісна — щороку медики виявляють понад 120 нових випадків захворювань на 100 тисяч населення. Разом із тим, ситуація не безнадійна. Адже туберкульоз хоча й важко, але піддається лікуванню. І чим раніше його буде виявлено, тим ефективнішим і швидшим буде процес одужання.

Чим загрожує туберкульоз

Як розповів головний лікар Криворізького протитуберкульозного диспансеру №2 Дмитро СЕВЕНКО, головна небезпека туберкульозу в тому, що люди недооцінюють наслідки, які хвороба завдає організму. Мало хто знає, що туберкульоз може вражати будь-які органи людини — очі, кістки, головний мозок, шлунок тощо, хоча найчастіше це складне захворювання уражає легені. Туберкульозна паличка (паличка Коха) розмножується в організмі й виділяє токсини, які всмоктуються у кров. Виникає інтоксикація, захворювання спричиняє легенево-серцеву недостатність. Все це веде до вірної смерті людини, якщо хворобу вчасно не зупинити.

— Туберкульоз часто ховається під маскою грипу, який довго не проходить, — пояснює Дмитро Вікторович. — Якщо людина кашляє понад два тижні, відчуває біль у грудній клітці, задуху, втратила апетит, почувається слабкою і має підвищену температуру (37,2–37,5), їй необхідно негайно обстежитися. Однак, на жаль, громадяни, відчувши симптоми туберкульозу, часто не мають уявлення, з чим вони зіткнулися, тому займаються самолікуванням та інфікують оточуючих. Тимчасом хвороба загострюється, а шанси на швидке одужання тануть ледь не щодня.

Лікування туберкульозу — процес дорогий і малоприємний. Достатньо сказати, що при виявленні хвороби обов`язковим є стаціонарне лікування протягом 2-х місяців. Ще чотири місяці триває амбулаторне лікування. Таким чином, процес лікування в середньому триває півроку. Але, маючи навіть зовсім незначні залишкові зміни у легенях, пацієнти перебувають під наглядом лікарів ще протягом 4 років. І у період загострення хронічних хвороб — навесні та восени — вони проходять курс профілактичного лікування.

Підводні камені лікування

За словами Дмитра Севенка, ситуацію із захворюваністю на туберкульоз у Кривому Розі протягом останніх п’яти років дещо вдалося приборкати. Великою мірою це пов’язано з оновленням парку флюромобілей, закупівлею стаціонарного цифрового діагностичного обладнання нового покоління, а також поліпшенням фінансування протитуберкульозних закладів (наприклад, зараз на харчування одного хворого, який перебуває в стаціонарі, виділяється 16 гривень на добу). Разом із тим, із забезпеченням медикаментами вряди-годи трапляються перебої. Для людини, яка приходить курс стаціонарного лікування, це може обернутися справжнім крахом надій на одужання.

— Місяці два тому у нас виникла дуже складна ситуація, — розповідає головлікар тубдиспансеру №2. — Через перебої з постачанням медикаментів під загрозою опинився курс лікування шести дітей, у яких була стійка до дії препаратів форма туберкульозу. Переривання лікування загрожувало перетіканням хвороби у хронічну форму. Тож ми почали шукати виходу із ситуації й звернулися до благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». На щастя, фонд відгукнувся дуже оперативно, адже він здійснює масштабний загальнонаціональний проект «Зупинимо туберкульоз». І необхідна для завершення курсу лікування кількість препаратів другого ряду була закуплена. Таким чином, благодійний фонд «Розвиток України» врятував дітей від небажаних наслідків, за що ми йому дуже вдячні.

Наразі, як запевняють фахівці, у Кривому Розі є все необхідне для успішного лікування туберкульозу. Тож головна проблема сьогодні — вчасне виявлення носів інфекції та їхня ізоляція від близьких і не дуже людей на період стаціонарного лікування. Адже відкрита форма туберкульозу (тобто форма хвороби, коли інфекція поширюється від її носія повітряно-крапельним шляхом) — це основне джерело існування епідемічної проблеми. Вважається, що протягом року один такий хворий здатен відправити на лікарняне ліжко 10–15 чоловік.

Профілактика — це дуже просто

Збудник туберкульозу чекає на нас повсюди: на ринках, у магазинах, у громадському транспорті й усюди, де масового скупчуються люди. Втім, далеко не кожен, хто «отримує» паличку Коха, невдовзі захворює. Із сотні здорових людей, котрі отримали «дозу збудника», у середньому лише у п`ятьох почнуть незабаром проявлятися симптоми хвороби, майже 5% — стійкі до інфекції. А решта 90% носитимуть збудника в організмі протягом усього життя, не становлячи небезпеки для оточуючих. У цих 90% ймовірність захворіти становить 5% протягом життя, і лише у 5–10% з них — внаслідок стресу, недоїдання, інших хвороб, алкогольної залежності, отруєнь або ж у старості.

Захворюванню більше всіх піддаються особи, які проживають в одній квартирі з хворою людиною. До групи ризику належать і працівники охорони здоров’я, і люди, які курять, вживають наркотики, а також бездомні й ув’язнені. Також особлива небезпека захворіти на цю недугу чатує на дітей, не вакцинованих проти туберкульозу. Зокрема, встановлено, що ймовірність захворіти дитині до 1 року становить сорок випадків із ста, у віці 1–4 роки — 20-25%.

Виходячи з усього сказаного, профілактика туберкульозу — річ досить проста. Як відзначив Дмитро Севенко, людина мінімізує свої шанси захворіти на туберкульоз, якщо вона вестиме здоровий спосіб життя, регулярно харчуватиметься збалансованою і якісною їжею й уникатиме великого скупчення людей. Але при цьому всьому надзвичайно важливо не забувати раз на рік проходити флюорографічне обстеження. Адже чим раніше захворювання буде виявлено, тим ефективніше і швидше з ним буде покінчено.

Тарас МОРИКВА

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