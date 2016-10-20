Неінфекційні захворювання є причиною 86% випадків смерті в Україні

Як повідомили УНІАН у МОЗ, захід проводився у рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров'я та Бюро ВООЗ “Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров'я в Україні” за підтримки Швейцарського агенства розвитку та співробітництва.

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Згідно зі статистикою, в Україні неінфекційні захворювання (НІЗ), зокрема, серцево-судинні захворювання та діабет, є причиною смерті майже у 86% випадків від показника щорічної смертності.

30 регіональних тренерів з семи пілотних регіонів пройшли 3-денне навчання за програмою, розробленою національною групою експертів за технічної підтримки ВООЗ. У якості наступного кроку саме ці 30 тренерів будуть модерувати перший каскад тренінгів для лікарів первинної медичноїдопомоги Києва щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії та діабету.