Час пити суперкорисний буряковий сік

Напевно, мало знайдеться людей, які б регулярно включали в своє меню буряк. Звичайно, така зневага до даного продукту зовсім незаслужена.

Якими ж корисними властивостями володіє буряковий сік.

1.Буряковий сік є відмінним засобом для лікування холециститу, хронічних запорів і млявої перистальтики кишечника.

При даних захворюваннях фахівці рекомендують приймати по половині склянки бурякового соку натщесерце, за одну годину до сніданку.

2.Не варто забувати про чудодійні властивості соку і людям, що потребують комплексної терапії пухлинних захворювань. При цьому, для досягнення необхідних результатів, вам потрібно буде пити буряковий сік п`ять – шість разів на день за п`ятнадцять хвилин до їжі по половині склянки.

3.Фахівці рекомендують вживання бурякового соку також при анемії (недокрів`ї), артеріальній гіпертензії (гіпертонії) і атеросклерозі судин.

При даних захворюваннях необхідно приймати суміш бурякового і морквяного соків пропорції 1:4 три-чотири рази на день по півсклянки.

4.Якщо у вас є камені в сечовому міхурі або нирках, то вам і тут на допомогу прийде буряковий сік.

При даних захворюваннях фахівці рекомендують приймати суміш соків, приготовану з однієї частини бурякового соку, двох частин моркв’яного і двох частин огіркового соку.

Приймати цю суміш потрібно по півсклянки за тридцять хвилин до їди два-три рази на день.

5.Під час клімаксу або при порушеннях менструального циклу, необхідно приймати суміш соку чорної редьки і буряку, приготовану в пропорції 1:1. Приймайте таку суміш між прийомами їжі три-чотири рази на день.

При цьому, важливо відзначити, що буряковий сік не рекомендується вживати при пієлонефриті, виразковій хворобі дванадцятипалої кишки і шлунку, а також при гломерунефриті.