За 6 місяців в Україні зареєстровано 10 випадків кору та 108 випадків червінки - МОЗ
12:45, 20 жовтня 2016Країна
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Міністерство охорони здоров’я констатує зниження рівня захворюваності в Україні на кір та червінку.
МОЗ констатує зниження рівня захворюваності на кір та червінку / REUTERS
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
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Рівень захворюваності на кір та червінку значною мірою знизився у порівнянні з минулим роком, йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначають, що впродовж 6 місяців цього року в Україні було зареєстровано 10 випадків захворювання на кір (що на 79 випадків менше за аналогічний період 2015 року) та 108 випадків захворювань на червінку (на 41 випадок менше за 6 місяців 2015 року).
МОЗ спільно з міжнародними партнерами докладає зусиль до забезпечення рівного доступу до вакцин для всього дитячого населення країни, йдеться в повідомленні.
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