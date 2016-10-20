За 6 місяців в Україні зареєстровано 10 випадків кору та 108 випадків червінки - МОЗ

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Рівень захворюваності на кір та червінку значною мірою знизився у порівнянні з минулим роком, йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що впродовж 6 місяців цього року в Україні було зареєстровано 10 випадків захворювання на кір (що на 79 випадків менше за аналогічний період 2015 року) та 108 випадків захворювань на червінку (на 41 випадок менше за 6 місяців 2015 року).

МОЗ спільно з міжнародними партнерами докладає зусиль до забезпечення рівного доступу до вакцин для всього дитячого населення країни, йдеться в повідомленні.