В Україні кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем знову зросла

Як повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, всього станом на ранок четверга, 20 жовтня, в країні зареєстровано 143 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем.

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У Харківській області зареєстровано смерть ще однієї людини після вживання алкоголю. Загалом у цьому регіоні отруїлося 97 людей, з них 50 померло.

У Донецькій, Луганській, Житомирській областях, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (загалом у цих областях отруїлося 46 осіб, з них 15 померли).

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 жовтня в Україні було зареєстровано 142 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем, із них 64 летальні.

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Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.