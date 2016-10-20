В Україні кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем знову зросла
В Україні кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем зросла до 65 осіб.
В Україні кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем зросла до 65 осіб / Фото УНІАН
Як повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, всього станом на ранок четверга, 20 жовтня, в країні зареєстровано 143 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем.
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У Харківській області зареєстровано смерть ще однієї людини після вживання алкоголю. Загалом у цьому регіоні отруїлося 97 людей, з них 50 померло.
У Донецькій, Луганській, Житомирській областях, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (загалом у цих областях отруїлося 46 осіб, з них 15 померли).
Як повідомляв УНІАН, станом на 18 жовтня в Україні було зареєстровано 142 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем, із них 64 летальні.
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Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.