Як ідеться в повідомленні на сайті МОЗ, таке рішення було ухвалене на засіданні комісії МОЗ.

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«Було розглянуто 15 справ та ухвалено рішення про взяття на облік 9 осіб», - йдеться в повідомленні.

До зарубіжних клінік направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.

«Лікування за кордоном як виключний захід передбачене для громадян, захворювання яких не лікуються на території України, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак», - йдеться в повідомленні.

У МОЗ готують зміни до порядку направлення громадян на лікування за кордон.

«Проекти нормативних актів передбачають спрощення процедури реєстрації та кількості необхідних документів, що має пришвидшити весь процес відправлення. Наразі пакет документів проходить фінальну перевірку та найближчим часом буде поданий до Кабінету міністрів України», - повідомляють в МОЗ.