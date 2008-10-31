У МОЗ України працює ”гаряча” телефонна лінія
З.11. ставте питання транплантологу
У МОЗ України розпочала роботу телефонна «гаряча лінія».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.
Згідно з наказом МОЗ України № 617 від 30.10.2008 р., розпочинає роботу телефонна “гаряча лінія”, покликана оперативно реагувати на звернення громадян.
Відповідно до затвердженого графіку, з 9.00 до 13.00 спеціалісти з різних галузей медицини відповідатимуть на запитання громадян.
Телефон “гарячої лінії”: 8 (044) 253-54-84
3 листопада 2008 р. на зв’язку телефонної “гарячої лінії” головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань трансплантології, к.м.н., д.м.н., професор, доцент, Директор координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин Кухарчук Олександр Леонідович.