У МОЗ України працює ”гаряча” телефонна лінія

У МОЗ України розпочала роботу телефонна «гаряча лінія».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Згідно з наказом МОЗ України № 617 від 30.10.2008 р., розпочинає роботу телефонна “гаряча лінія”, покликана оперативно реагувати на звернення громадян.

Відповідно до затвердженого графіку, з 9.00 до 13.00 спеціалісти з різних галузей медицини відповідатимуть на запитання громадян.

Телефон “гарячої лінії”: 8 (044) 253-54-84

3 листопада 2008 р. на зв’язку телефонної “гарячої лінії” головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань трансплантології, к.м.н., д.м.н., професор, доцент, Директор координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин Кухарчук Олександр Леонідович.