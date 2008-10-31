Які симптоми менопаузи у чоловіків

Один із п`ять чоловіків страждає від чоловічої менопаузи - вона характеризується послабленням лібідо і загальним спадом життєвої енергії десь у віці 65 років, кажуть учені з Мюнстерского університету (Німеччина).

Чоловіча менопауза відома як андропауза. Серед її симптомів: депресія, м`язова слабкість і збільшенням ваги. Недавні дослідження підтвердили, що дане захворювання може бути пов`язане з ожирінням і діабетом.

Андропауза виникає при віковому падінні рівня тестостерону, але її можна вилікувати терапією по заміні гормонів (hormone replacement therapy), упевнені вчені. На андропаузу страждають 20% чоловіків.

Еберхард Нішлаг, експерт в андрології, з Мюнстерского університету в Німеччині, впевнений, що чоловікам з симптомами дефіциту рівня тестостерону варто перевірятися у лікаря. Вони не повинні списувати все на старіння.

Нішлаг говорить: "Це може бути депресія, втома, зниження сексуального інтересу, ламкість кісток - всі ці фактори можуть свідчити про нестачу тестостерону в крові".

"Вікове зниження рівня тестостерону - це реальність", - говорить Адріан Добс з університету Джона Хопкінса в Балтиморі, штат Меріленд, додаючи, що коли в чоловіка спостерігаються дані симптоми - потрібно призначати лікування.

Зростаюча одноголосність щодо факту існування чоловічої менопаузи спонукала величезну кількість організацій по всьому світі, в тому числі й Міжнародну асоціацію з дослідження чоловічого старіння, Міжнародну андрологічну спільноту та Європейську урологічну асоціацію, рекомендувати тестування чоловіків.

Зокрема, вони закликають всіх хворих на діабет і тих, хто має симптоми дефіциту тестостерону, перевірятися у відповідних фахівців, повідомляє журнал New Scientist.

"Це дозволить виявити набагато більшу кількість чоловіків з низьким рівнем тестостерону, які досі просто сиділи вдома і не зверталися до лікаря", - говорить Хью Джонс з Шефілдского університету.

Численні дослідження пов`язують низький рівень тестостерону з ожирінням і діабетом, хоча вчені зазначають: зарано говорити про те, що гормонотерапія зможе покращити стан людей, які страждають на цю недугу.

Недавні дослідження також показали, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону помирають раніше, ніж чоловіки, чий рівень даного гормону знаходиться в межах норми.

Нагадаємо, що раніше американські фахівці з техаського Центру вивчення фруктів і овочів виявили, що кавун сприяє підвищенню чоловічої потенції.

ua.korrespondent.net