Миття рук з милом наполовину знижує ризик зараження грипом

Захисні маски і ретельне миття рук з милом служать кращою превентивною мірою від розповсюдження грипу, на 50 відсотків попереджаючи захворюваність. Епідеміологи розглянули здоров`я тисячі студентів протягом двох років під час сезону грипу і зробили висновок, що носіння спеціальних масок і дезінфекція рук допомагають скоротити ризик хвороби від 10 до 50 відсотків. Медики вважають, що такі прості заходи можуть бути ефективні проти цілого ряду респіраторних хвороб.

Запобігання попаданню вірусу в дихальні шляхи і мікроби в організм вивченими способами перешкоджало розвитку кашлю, ознобу, підвищенню температури і болям в м`язах в період настання холодів. Оскільки вакцинація і використання противірусних препаратів не завжди доступні для широких верств населення, звичайна підтримка особистої гігієни є ефективнішим засобом боротьби з пандемією і спалахами грипу, упевнені терапевти Мічіганського університету /США/. Також лікарі радять проводити домашній карантин, якщо хтось з членів сім`ї заразився грипом, і обмежити спілкування з хворим для індивідуального захисту.

ami-tass.ru