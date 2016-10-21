Як зміцнити імунітет восени

Восени люди часто застуджуються і хворіють, оскільки організму важко буває адаптуватися до різких змін температури повітря. Ось кілька порад, які допоможуть зміцнити імунітет і зробити його менш вразливим, пише Рanno4ka.net.

Інжир, на думку багатьох фахівців, дуже корисний восени, оскільки допомагає зміцнити бронхи перед дією холодного вітру і захищає від застуди. 2-3 свіжих або сушених плоди інжиру рекомендується з'їдати перед виходом на вулицю у холодну погоду.

Читайте такожВчені склали список найкорисніших напоївТоматний сік і морква, як стверджують фахівці, містять речовини, корисні для тимуса, або вилочкової залози, що відіграє одну з найголовніших ролей в імунній системі. Тимус буде працювати без збоїв, якщо забезпечити йому правильне повноцінне харчування у вигляді каротиноїдів, яких найбільше міститься в моркві та томатному соку.

Організму буде легше протистояти холоду, якщо він буде забезпечений потрібною кількістю білка. У холодну пору року фахівці рекомендують вживати більше рибних і м'ясних страв, щоб організм отримував достатню кількість білка.

Читайте такожЯк уникнути осінньої застудиІншим важливим фактором фахівці вважають достатній рівень тваринних жирів в раціоні. Тваринні жири (свиняче сало, вершкове масло, жирна сметана) важливі для нормальної роботи організму, і в холодну пору року їх кількість в раціоні повинна збільшуватися.