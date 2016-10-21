Від початку року 867 учасників АТО пройшли реабілітаційне лікування

Від початку року 860 військовослужбовців-учасників АТО пройшли реабілітаційне лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

Читайте такожУ Мінсоцполітики обіцяють розробити постанову щодо психологічної реабілітації військових до кінця жовтня"На поточний рік на медичне забезпечення коштористом Міноборони передбачено близько 257 млн грн. Від початку року Міноборони отримало на ці потреби 232 млн, з яких 162 витрачено на закупівлю медикаментів. На лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міноборони перебуває 99 військовослужбовців ЗСУ, поранених в АТО. 24 поранених лікуються за кордоном. З них 10 у Болгарії, 9 - у Німеччині, по двоє - у США та Угорщині та один - у Латвії. 74 учасники АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. Загалом від початку року реабілітаційне лікування пройшли 867 військовослужбовців", - сказав Гуцуляк.