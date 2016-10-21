Затримано бізнесмена, що привласнив 40 млн грн, призначених для держзакупівлі ліків

Як повідомили у прес-центрі СБУ, наприкінці 2014 року Міністерство охорони здоров’я уклало договір на поставку антиретровірусних лікарських препаратів. Приватному підприємству, переможцю відкритих конкурсних торгів, МОЗ передоплатою перерахувало понад 50 млн гривень. Згідно з угодою, підприємство зобов’язалось поставити медикаменти протягом 2015 року.

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«У рамках кримінального провадження, відкритого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що бізнесмен передав ліки лише на 10 мільйонів гривень. Понад 41 мільйон він вивів за кордон на рахунки структур, які не мають відношення до фармакологічного бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Комерсанту оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.