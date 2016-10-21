МОЗ просить кошти на зарплату лікарям та комунальні послуги медзакладам

Як зазначили УНІАН у МОЗ, раніше Мінфін відмовився перерозподіляти видатки, бо місцеві органи влади не виконали завдання з оптимізації медичних закладів. Мінфін зазначав, що «утримання понаднормової мережі закладів охорони здоров’я має покриватись за рахунок коштів місцевих бюджетів».

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Бюджет 2016 року містить резерв медичної субвенції та зарезервовані кошти для потреб системи охорони здоров’я тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. На жаль, ці території досі не звільнені, відповідно фінансування не здійснюється. Тим часом при формуванні кошторису країни на 2016 рік не було враховувано збільшення заробітної платні та вартості комунальних послуг.

Важливо, що люди, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, теж мають право на охорону здоров'я. А при визначенні обсягу медичної субвенції на 2016 рік неможливо було врахувати їх кількість (формульний розрахунок здійснювався, виходячи з чисельності наявного населення України станом на 1 січня 2015 року).

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Щоб виправити ситуацію, МОЗ розробило проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України, де просить виділити близько 877 млн грн. зі згаданих джерел.

Через повільне впровадження кроків з оптимізації та через важкий стан економіки українські медичні працівники не повинні стати заручниками ситуації. Тож МОЗ вже втретє спрямувало на погодження відповідні проекти розпоряджень КМУ до Міністерства фінансів і вірить, що останній піде назустріч.