Виробництво ліків на основі антибіотиків в Україні зросло - Держстат

За даними Держстату, у вересні обсяг виробництва таких ліків становив 120 тонн, що на 34,4% більше обсягу виробництва серпня, і на 38,1% більше, ніж було вироблено у вересні минулого року.

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Повідомляється, що Україна в січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,2% скоротила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - до 87,3 тонн. При цьому у вересні цієї продукції було вироблено 9,7 тонн, що на 3,2% менше показника за серпень і на 49,5% більше, ніж у вересні 2015 року.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні й не містять гормони або антибіотики, в січні-вересні збільшилося на 8,6% і становило 34,2 тис. тонн. У вересні українські підприємства виробили 3,8 тис. тонн цієї продукції, що на 1,1% менше обсягу виробництва серпня та на 5,8% більше, ніж було вироблено у вересні минулого року.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році в Україні виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2014 роком на 7,6%, до 1,25 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - скоротилося на 41,2%, до 117 тонн; виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні й не містять гормони або антибіотики, скоротилося на 6,4%, до 43,3 тис. тонн.