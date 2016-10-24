Українські лікарі отримають доступ до матеріалів Британського медичного журналу

Мета проекту – забезпечити українських медичних фахівців знаннями, інструментами та ресурсами для підвищення професійної ефективності у діагностичному обстеженні та допомоги пацієнтам з інфекційними хворобами, а також постраждалим від дії токсинів та біологічних загроз.

У межах трирічного проекту Британський медичний журнал через український портал відкриває необмежений доступ до своїх ресурсів для 3 тисяч українських фахівців. Серед представлених матеріалів детальний розгляд понад 1000 клінічних випадків та 1000 тренінгових он-лайн модулів. Інформація стосується 80% найпоширеніших патологій, з якими стикаються фахівці первинної та вторинної ланок медичної допомоги.

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До кінця червня 2017 року у межах проекту передбачається переклад українською мовою 48 тренінгових модулів, які насамперед стосуються зменшення ризиків, пов’язаних із інфекційними хворобами, дією токсинів та біологічних загроз.

На першому етапі реалізації Проекту доступ до англомовної он-лайн платформи буде надано 500 українським фахівцям. Зацікавлені у підвищенні особистої кваліфікації та піднятті рівня медицини в Україні до міжнародних стандартів претенденти, щоб взяти участь у проекті, мають відповідати низці простих вимог. Документально підтвердити професійну приналежність та знати англійську мову. Учасникам проекту знадобиться вільне спілкування та читання спеціалізованої літератури (без словника).

Пропозиції кандидатур претендентів подають заклади післядипломної освіти та управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та КМДА.