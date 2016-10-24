На лікування за кордон направлено 15 українців, з них 9 - діти

У 2016 році для МОЗ України за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» було виділено 387 748,9 тис. гривень. Ці кошти забезпечили лікування в закордонних клініках для 121 пацієнта, які стояли на обліку. З них 57 дітей.

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Нагадаємо, що лікування за кордоном, як виключний захід, передбачений для громадян, захворювання яких не лікується в Україні, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

При надходженні до МОЗ відповідних документів, питання направлення пацієнта розглядається на засіданні Комісії.

До зарубіжних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров’я України.