Ідеальний білок - вареники з м`ясом або сиром

Ви ще пам`ятаєте про роздільне харчування, про несумісність білкових і вуглеводних, м`ясних і борошняних продуктів? Якщо у Вас відсутній атрофічний гастрит, то можете про це поки що забути, радить лікар Борис СКАЧКО. Існував всього один офіційно визнаний інститут роздільного харчування, але і той ще в минулому столітті розвалився. Мабуть розбився об систему травлення, яка все-таки покликана переварювати змішану їжу. А комбінація борошняної і м`ясної їжі дає ідеальний для засвоєння людиною білок. По-іншому - ідеальний білковий комбікорм для людини. Потрібно лише забезпечити його повноцінне засвоєння.

Ваш власний індикатор – не їжа з апетитом, а травлення без диспептичних проблем (здуття живота, бурчання). Щоб їм запобігти - вареники з м`ясним фаршем необхідно вживати до 14 годин або не менше ніж за 6-7 годин до сну. Це абсолютно необхідно, щоб білкова їжа мала можливість повноцінно перетравитися, а продукти білкового обміну або "шлаки" повністю вивелися з організму через нирки. В цей же час краще вживати і вареники з бобами, якщо хочеться спробувати замінити ними м`ясо. Обов`язковий компонент в м`ясному фарші - цибуля, часник або висівки. Вони зв`яжуть токсичні продукти розщеплювання білків і обережуть від них не тільки нирки, але і суглоби, щитовидну залозу, матку, молочні залози. І від багатьох проблем.

Якщо немає самостійного апетиту, понижена секреція шлункового соку або наступає атрофія слизової оболонки - допоможіть своїй травній системі, приймаючи фітоклін. Вміст капсули залийте 70-80 мл кип`ятку, настоюйте 5-7 хвилин і приймайте за 10-15 хвилин до кожного прийоу їжі.

Якщо хочеться наситити організм кальцієм, то вареники з сиром необхідно вживати після 14 годин, але не раніше, ніж за 3 години до сну. І виключіть з раціону продукти, багаті щавлевою кислотою. Вареники з фруктами логічніше вживати в першій половині дня - вони забезпечать організм необхідними вітамінами, мікроелементами, оптимізують обмін речовин. А ось вареники з овочами можна вживати у будь-який час - вони і наситять, і почистять, і забезпечують активний перебіг обмінних процесів.