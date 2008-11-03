Якщо застуду вже не оминути...

Навіть якщо мити руки вже пізно, існують перевірені засоби, які активно борються з першими ознаками застуди. Оскільки простуда атакує перш за все носоглотку, то лікувальні полоскання горла - перший крок на шляху до одужання. Для цього використовуйте настій шавлії.

Залийте жменю листя шавлії 0.5 л кип`ятку, щільно закрийте і витримайте в темному місці як мінімум 20 хвилин. Щоб підвищити ефективність настою, перед полосканням в склянку можна додати половину чайної ложки морської солі.

Допоможуть і інгаляції з ефірними маслами шавлії, евкаліпта, розмарину, м`яти, лимона, майорану, ромашки. Для цього достатньо 1-2 крапель ефірного масла на 0.5 літра гарячої води.

У числі ефективних антизастудних процедур є навіть душ від нежиті.

Щоб очистити гайморові пазухи, спрямуйте могутній струмінь води (не дуже гарячий) то на одну пазуху носа, то на іншу. При цьому то наближайте, то віддаляйте душ. Так ви масажуєте і прогріваєте гайморові пазухи, що очистить їх і допоможе перемогти простуду.

Інший доступний рецепт також позбавляє від нежиті: протягом дня через кожні 2-3 години закопуйте в ніс сік алое.

Відчуття холоду, озноб - обов`язкові ознаки простуди. У такому стані хочеться залізти у ванну і насолодитися теплом. Але просте прогрівання організму можна поєднувати із справжньою цілющою дією. Знайомтеся: цитрусові ванни.

Для ванни з цедри необхідно розтовкти 100-150 г сухої цедри апельсина (мандарина, лимона), залити 1 л кип`ятку, настоювати 20-30 хвилин. Настій вилити у ванну. Щоб підвищити ефективність ванни, можна додати 2-3 краплі ефірного масла троянди. Можна також "збагатити" композицію соком лайма.

Для апельсиново-грейпфрутової ванни вичавіть сік з трьох крупних грейпфрутів і трьох апельсинів. М`якоть покладіть в тканинний мішечок або загорніть в марлю, а потім опустіть у воду, щоб "підпитувати" її.

Для лимонно-медової ванни необхідно 5-6 лимонів. Їх необхідно нарізувати з шкіркою, залити гарячою водою і настоювати близько години. Відіжміть лимонну масу через марлю у ванну, а також додайте декілька столових ложок меду.

Навіть звичайна застуда - сигнал про неполадки в організмі, про ослаблення імунітету. А це набагато серйозніше, ніж ми звикли думати. Посудіть самі - за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, за останній рік від різних хвороб померли 52 мільйони землян. При цьому в більшості випадків початковою причиною були неполадки в імунній системі.