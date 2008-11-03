У Сумах стартувала акція “Серце – дитині”

У Сумах вдруге стартувала благодійна акція “Серце – дитині”.

Як передає кореспондент УНІАН, в громадський місцях обласного центру та вузах будуть встановлені спеціальні опломбовані скриньки для збору благодійних внесків. Кожен бажаючий, за задумом організаторів акції, зможе вкласти туди «частинку власного серця», тобто певну суму, яка піде на придбання медичного обладнання для дошкільного відділення Сумської загальноосвітньої школи-інтернату.

Акція проводиться вдруге. Минулого року в рамках пілотного проекту волонтери зібрали близько шести тисяч гривень, на які було закуплено медобладнання для Сумської міської клінічної лікарні. Цього разу 70 волонтерів із сумських вузів налаштовані на більшу суму.

За словами директорки Сумської міської громадської молодіжної організації „Соціальна організація студентів” Юлії ТАРАСЕНКО, у публічних місцях – облдержадміністрація та Будинок рад, в якому досить часто відбуваються засідання сесій та інші заходи за участю місцевих депутатів і чиновників - минулого року було зібрано всього 132 гривні. Тому і покладають великі сподівання на громадськість.

Підсумок акції волонтери підіб’ють 19 грудня, на день Святого Миколая. Тоді ж закуплене на зібрані кошти медобладнання буде передано вихованцям закладу.