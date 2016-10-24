Медики розповіли, кому не можна їсти помідорів

Алергологи підкреслюють, що людям, які страждають на харчову алергію, необхідно знижувати вживання в їжу помідорів до мінімуму, а іноді й геть виключити з раціону.

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Через те, що у томатах багато щавлевої кислоти, яка негативно впливає на водно-сольовий обмін, вони протипоказані людям із захворюваннями нирок і опорно-рухового апарату.

Не рекомендується часто їсти помідори і людям з жовчно-кам'яною хворобою, позаяк помідори мають виражену жовчогінну дією. До того ж, камені оксалатної або фосфатної природи можуть збільшуватися через надмірне вживання томатів.

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Варені помідори (наприклад, у складі супів) і консервовані, теж можуть призвести до утворення і росту каменів в сечовому міхурі і нирках. Людям з гіпертонією і іншими захворюваннями серцево-судинної системи також не рекомендуються консервовані помідори в солоному і маринованому вигляді.

Дієтологи також акцентують, що помідори несумісні з хлібом, м'ясом, рибою та яйцями.