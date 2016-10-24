Україна і Китай уклали угоду про надання нашій країні 50 "швидких"

Україна і Китай уклали угоду про надання нашій країні на безкоштовній основі обладнаних автомобілів швидкої допомоги загальною вартістю 3,7 млн дол.

З української сторони угоду підписав перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter.

Читайте такожКитай передасть Україні 50 автомобілів швидкої допомоги «Кубів підписав угоду, за якою КНР безоплатно передасть Україні 50 повністю укомплектованих машин швидкої допомоги на суму понад 3,7 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 14 вересня схвалив угоду з Китаєм про надання Україні 50 автомобілів швидкої допомоги і уповноважив Кубіва підписати угоду.

Україна і Китай готують дорожню карту економічного співробітництва у сферах реалізації спільних проектів у сільському господарстві, промисловості, енергетиці і в сфері інфраструктури.

Китай займає 4-е місце в списку стратегічних торговельних партнерів України. У 2015 році уряд Китаю заявив про намір довести обсяг інвестицій в інші країни до 500 млрд дол. до 2020 року. Україна є потенційно цікавою державою для Китаю, оскільки має Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, а також готує аналогічні угоди з рядом інших держав.