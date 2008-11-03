Профілактика запальних захворювань

Як це не сумно, але на сьогоднішній день більше 60% жінок страждають на ті або інші гінекологічні захворювання. Найбільш поширеними є: вульвІтИ, кольпіти та ендометрити. Хронічні запальні захворювання приводять у результаті до невиношування вагітності, а то і зовсім безпліддя. Що є причиною даних захворювань, а також як запобігти їх появі – про це піде мова.

Головною причиною появи запальних гінекологічних захворювань є інфекція, що передається переважно статевим шляхом. Венеричні захворювання також супроводжуються запальними процесами. Головним захисником нашого організму є ретельний вибір сексуального партнера і бажано одного і надовго, а також всім відомий презерватив, який до того ж захищає жінок від небажаної вагітності. Слід обов`язково знати, що венеричні захворювання передаються від матері до дитини.

Якщо венеричне захворювання все ж виявилася у вашому організмі, обов`язково пройдіть курс лікування.

Однією з типових причин розвитку хронічних запальних захворювань є порушення нормальної мікрофлори піхви або іншими словами бактерійний вагіноз. З`являтися він може унаслідок частого прийому антибіотиків, спринцювань з антисептиками або антибіотиками, використання свічок і кремів із сперміцидами. Таким чином приймати вищеперелічені препарати слід тільки під чітким керівництвом лікаря і по його рекомендації.

Поклопочіться про те, щоб ваша імунна система була у повному порядку. Постарайтеся в першу чергу уміти розслаблятися і відпочивати. Почастіше влаштовуйте собі поїздки за місто на природу. Від стресових ситуацій умійте себе захищати, створюйте свята і веселіться від душі у вихідні дні.

Запальні захворювання можуть виникати унаслідок анемії, різкого підвищення маси тіла, хронічних інфекцій, цукрового діабету. З метою попередження гінекологічних захворювань за наявності даних вам слід обов`язково пройти комплексне медичне обстеження і лікування.

Достатньо частим явищем запальних захворювань статевої сфери у жінок є наслідки аборту. Навіть не дивлячись на те, що переривання вагітності проводиться в медичних установах, де дотримуються всі санітарні норми, ризик інфікування все-таки є.

Серед методів контрацепції найнебезпечнішою вважається внутріматочна спіраль, яка створює сприятливі умови для розповсюдження інфекції через піхву в матку і маткові труби. Пам`ятайте про це і постарайтеся оберігатися безпечнішими контрацептивами.

Для того, щоб підвищити свій імунітет рецепти народної медицини знов приходять до нас на допомогу:

· Візьміть 10ст. ложок соку шпинату і 6ст. ложок морквяного соку. Перемішайте і випивайте вранці натщесерце.

· Також рекомендується випивати сік квашеної капусти по 1/3 склянки перед їдою.

Для профілактики запальних захворювань:

· Візьміть 9ст. ложок морквяного соку, 2ст. ложки соку зелені петрушки і 5ст. ложок соку зелені селери. Соки перемішати і пити по 5ст. ложок перед їжею 3 рази на день.

Протизапальним засобом є:

· Суміш соків 2 лимонів, 2 апельсинів і 200г морквяного соку. Пити по 1 склянці 2 рази на день.

І пам`ятайте, що краще всього брати свіжовичавлені соки, ефективність яких буде в кілька разів вище, ніж пакетованих.