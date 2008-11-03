В Україну 70% ліків завозиться за значно завищеними цінами.

Про це сьогодні в ході зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни заявила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко.

За її словами, на сьогоднішній день середня націнка на ліки в Україні складає 100-150%. "30% ліків, які виробляються в країні, виготовляються з хімічних препаратів і субстанцій, які проходять через імпорт. По суті, сильної фармацевтичної галузі в Україні немає. Крім того, в Україні немає реєстру цін на ліки. Це значать, що ліки завозять по значно завищеним цінам. Монополія повна, і більша, ніж в металургійній галузі", - сказала прем`єр.

Ю.Тимошенко також підкреслила необхідність дотацій для вітчизняних фармацевтичних підприємств.

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