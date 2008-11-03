Наслідки аборту для здоров`я жінки

Якщо не говорити про етичну сторону питання, пов`язаного з проведенням абортів, то все ж таки не зайве нагадати жінкам, якої шкоди вони можуть завдати власному здоров`ю, ухвалюючи рішення про штучне переривання вагітності.

Про те, що таке рішення є протиприродним і завдає жінці психологічної травми, це зрозуміло, але ж ще аборт наносить непоправну шкоду жіночому здоров`ю.

З уроків анатомії нам відомо, що плід достатньо міцно закріплюється в матці, і для його видалення, слід застосувати певну силу, що може стати причиною досить серйозної кровотечі. Якщо ж аборт проводиться поза стінами стаціонару, тобто є кримінальним, значно збільшується ризик для життя жінки. Адже кровотеча є свідоцтвом того, що в матці залишилися залишки плодового яйця, або ж відбулося її травмування. Тому, у будь-якому випадку, переривати вагітність слід тільки в стаціонарі.

У поранених стінках матки дуже швидко можуть розповсюдитися мікроби, тим паче, що кров є для них відмінним живильним середовищем. Саме з цієї причини, після перенесеного аборту, можна чекати появи інфекційних захворювань, зокрема ендометриту. А, у випадках, коли аборт проводився в домашніх умовах, можна чекати і на сепсис, який представляє реальну загрозу життю жінки.

Але якщо зараження крові наступає в окремих випадках, то ендометритом закінчується практично сто відсотків абортів. Посилює запальний процес в матці її погана скорочувальність і ранній спазм її шийки, що приводить до застою крові в порожнині матки.

Отже, не варто заспокоюватися за відсутності кров`яних виділень після аборту, так само як і при тому, коли ці виділення надрясні. Поспішіть на прийом до лікаря. Інакше, розплатою, за аборт може стати безпліддя, яке є одним з наслідків хронічного ендометриту. А хронічні хвороби, як правило, не піддаються лікуванню.

Всім відомо, що при настанні вагітності, одночасно починається і повна перебудова організму, особливо це стосується нервової і гормональної систем. При різкому перериванні вагітності в цих системах спостерігається збій нервового і гормонального плану, що не може пройти непомітно для всього організму в цілому. В першу чергу, це позначається на менструальному циклі і на роботі яєчників. Але, крім самих яєчників, відбувається порушення в роботі таких важливих органів, як щитовидна залоза, надниркові, гіпофіз.

На загальному фоні можуть розвиватися серйозні захворювання, а також можна чекати загострення старих болячок.

Будь-якій жінці слід запам`ятати, що не може пройти жоден аборт, не залишивши наслідків, згубних для жіночого здоров`я.