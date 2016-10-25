Україні загрожують епідемії кашлюку та кору - британський професор

Україну може накрити епідемія кашлюку та кору. Це прогноз британського професора Девіда Солсбері, який напередодні завітав до України, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Від туберкульозу щеплена лише кожна десята дитина. Від дифтерії, правця та кашлюку взагалі лише 2 відсотки. Це найнижчі показники у світі. Причина низького рівня вакцинації: відмова батьків та відсутність вакцин протягом кількох років.

"Обставини, що призвели до спалаху поліомієліту знову себе проявлять. Можете очікувати, що буде спалах кору. Кір передається дуже легко. Якщо таке станеться, то діти почнуть вмирати", - розповів Солсбері.

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"Ви ж не позбавляєте своїх дітей питної води, ви ж даєте їм одяг, їжу. Чому ви не даєте їм вакцини?"- додав він.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я оголосило про початок нового епідемічного сезону.