МОЗ сподівається, що Глобальний фонд продовжить фінансувати лікування СНІДу та туберкульозу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила в.о.міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Ми дуже дякуємо за їхню підтримку. За останні роки їхня допомога – більше 500 млн дол. США – дуже допомогла в Україні, щоб лікувати ВІЛ/СНІД, а також на лікування туберкульозу. Ми зараз в Україні також домовилися, щоб допомагати тим пацієнтам, які хворіють на ВІЛ/СНІД та туберкульоз разом з нашими партнерами», - сказала вона.

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За словами Супрун, на цей рік в бюджеті закладено додатково 2 млрд грн, щоб допомогти в лікуванні цих хвороб. «І з цим додатковим фінансуванням ми зможемо разом з Глобальним фондом, сподіваємося, покрити більше 50% лікування таких пацієнтів. Разом з іншими партнерами будемо домагатися, щоб ми могли надавати лікування для більшої кількості пацієнтів», - додала вона.

Представник МОЗ висловила сподівання, що партнери висловлять підтримку співпраці і в нових програмах профілактики і амбулаторного лікування. «Наші друзі із Глобального фонду запевняють нас, що в Східній Європі Україна є найбільш прогресивною щодо превентивної медицини щодо ВІЛ/СНІДу і щодо лікування. Ми б хотіли продовжувати цей процес», - сказала Супрун.

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Голова підрозділу з управління грантами Глобального фонду Марк Едінгтон підтвердив цю інформацію. «Є результати, досягнуті на цей момент. Це правда, що Україна виступає лідером у даній частині світу з огляду на адекватність реагування на захворювання. Але що важливо для ролі лідера - це важливо ним залишатися, тому рішення виділити додаткові 30 млн доларів з бюджету держави наступного року на боротьбу проти хвороб є, звичайно, важливим і критичним», - наголосив він.