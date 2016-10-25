В Україні створили Асоціацію приватних медичних закладів

Низка приватних медичних закладів з різних міст України створила Громадську спілку «Асоціація приватних медичних закладів України».

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Громадської спілки «Асоціація приватних медичних закладів України», виконавчий директор Медичного центру Святої Параскеви (Львів, Київ) Дмитро Левченко.

«На сьогоднішній день в Україні медична сфера – це та сфера, яка найбільше потерпає від як реформування, так і від нереформування. Тому приватні медичні заклади мають стати тією рушійною силою, яка призведе до покращення, змін, до створення світових стандартів медичної допомоги, які існують, в Україні», - сказав Левченко.

Він зауважив, що в робочій групі, яка брала участь у розробці ідеології і мети створення Асоціації, були понад 15 великих приватних медичних закладів. На сьогоднішній день засновниками вирішили стати десять організацій. «На сьогоднішній день в наших закладах вже створені і існують найкращі менеджерські практики - практики управління фінансами, ресурсами. Приватні медичні заклади на сьогоднішній день володіють найкращими медичними технологіями, є центрами сучасних знань», - зауважив голова Асоціації.

Крім того, він додав, що Асоціація також ставить собі за мету покращення якості та доступності медичної допомоги для пацієнтів, боротьбу з подвійними стандартами в медицині та корупцією.

«Асоціація приватних медичних закладів» докладатиме зусиль щодо своєї роботи в державних органах, представницьких, законотворчих, для того, щоб спростити і покращити той клімат для приватних медичних закладів, який існує. Створити рівні умови разом із державними закладами і надати можливість поділитися тими знаннями, які ми на сьогоднішній день маємо», - сказав Левченко.

Він також повідомив, що в грудні відбудеться установча конференція і загальні збори учасників Асоціації, де до неї буде прийнято нових членів та розроблено програму щодо подальших дій.

У свою чергу директор Приватного підприємства «Клініка Медіком» (Київ) Денис Татаркін зауважив, що об’єднання відбувається, в тому числі, аби поширювати досвід ефективного використання коштів як у приватному, так і в державному секторі.

Читайте такожМОЗ просить кошти на зарплату лікарям та комунальні послуги медзакладам«Ми хочемо взяти участь у процесі стандартизації медичних послуг на рівні Міністерства охорони здоров’я своєю присутністю, також на рівні і місцевих якихось громад», - сказав він.

Крім того, зауважив Татаркін, спільно з органами влади вони хочуть співпрацювати в питанні створення нормативної бази для їхньої діяльності. При цьому, він додав, що приватні медичні заклади в Україні мають близько 4 млн пацієнтів.

Разом з тим директор багатопрофільної лікарні «Вітацентр» (Запоріжжя) Андрій Маляренко наголосив на необхідності впровадження системи електронного документообігу в медицині. «В подальшому ми бачимо, звісно, спрощення роботи лікаря шляхом переходу від паперових носіїв інформації до електронних, в тому числі, і впровадження електронного цифрового підпису», - сказав він.

Маляренко також порушив питання встановлення рівних умов у сплаті податку на землю. «У Податковому кодексі України вказано, що заклади охорони здоров’я не платять податок на землю. Ті заклади, які утримуються за кошти державного і місцевого бюджету. Всі інші платять», - сказав він.

Читайте такожПриватна страхова модель медицини різко погіршить якість медпослуг в Україні - МОЗКрім того, керівник Юридичного бюро Олени Бабич (Київ) Олена Бабич зауважила, що одним із завдань Асоціації є представництво інтересів приватних лікувальних закладів-членів Асоціації, а також захист їхніх інтересів. «Коли з приватним медичним закладом трапляються якісь неприємні ситуації, потрапляє в ті чи інші проблеми, він із цими проблемами залишається сам на сам і їх вирішує… Одним із завдань Асоціації є допомога такому приватному медичному закладу: інформаційна, юридична, представництво», - сказала вона.

Серед засновників спілки також Медична мережа «Добробут» (Київ), Дім Медицини «Odrex» (Одеса), Клініка репродуктивної медицини «Надія» (Київ), Медична компанія «Into-Sana» (Одеса, Київ), Клініка сучасної хірургії «Гарвіс» (Дніпро), Медичний центр «Євромед-плюс» (Київ).