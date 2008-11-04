Російські вчені вивели тютюн з людськими генами

За тютюном з людськими генами - майбутнє медицини, стверджують вчені. Правда, виробляти антитіла та вакцини з нього поки що можна тільки в лабораторії, як і не можна випробувати його на людях.

Модифікований тютюн може служити основою для виробництва ліків, які сьогодні роблять з людських клітин.

"Рослини можна використовувати для виробництва антитіл, які, у свою чергу, можнуть бути корисними у виробництві так званих їстівних вакцин, тобто для захисту від можливих збудників вірусів" - пояснила Олена Дайнеко, завідуюча лабораторією біоінженерії рослин інституту цитології і генетики СВ РАН.

Процес "олюднення" рослин відбувається так: потрібні гени поміщають на золоті частинки діаметром 6нанометрів, а потім у повному вакуумі стріляють золотом в клітину рослини.

"Ви одразу транспортуєте ДНК у клітину без будь-яких посередників. Якщо при інших способах трансформації потрібно створювати спеціальний вектор, то тут можна взяти спеціальну конструкцію, яку ви створили, мобілізувати її на частинки і одразу доставити в клітину", - розповів Юрій Сидорчук, науковий співробітник інституту цитології і генетики СВ РАН.

Потім з однієї клітини починають копотливо вирощувати цілу рослину. Цей процес, жартують вчені, схожий на виношування дитини - він триває трохи більше 8 місяців. Потім все відбувається природним шляхом - запилення, насіння, вирощування.

Досліди на мишах підтвердили, що після додавання до їх раціону такої рослинки у гризунів різко зміцнився імунітет.

Продовжувати досліди на людях на дозволяє законодавство - в Росії досі немає закону про генно-інженерну діяльність. За межами наукових лабораторій вирощувати такі рослини заборонено.

Вчені бояться, що їх випередять західні колеги, і незабаром подібні ефективні ліки доведеться купувати, а не виробляти самим.

РИА Новости