Надлишкова маса тіла вагітної загрожує дитині ожирінням

Американські вчені з дослідницького центру в штаті Орегона зробили висновок, що надмірна вага у вагітних жінок є причиною ожиріння її дітей. Медики обстежили понад 40 тисяч американських жінок і їхніх дітей і виявили залежність між вагою жінки під час вагітності і вагою її дитини.

Виявилося, що у 20% жінок, які набирали зайву вагу під час вагітності, народжувалися діти з вагою 4 кг і більше. Адже малюки, вага яких при народженні перевищує 4 кг, вважаються великими, відповідно і пологи такої дитини найчастіше бувають важкими та небезпечними.

Крім цього, за словами доктора Терези, діти, які народжуються з великою вагою, ймовірно, будуть мати надмірну вагу і в старшому віці.

Тому експерти не рекомендують жінкам набирати більше 18 кілограмів під час вагітності, так як припускають, що цей фактор може бути причиною епідемії дитячого ожиріння.

Reuters