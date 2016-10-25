Фінансування держпрограми збереже життя понад 100 тисячам пацієнтам з ВІЛ-інфекцією

В Україні вперше буде профінансована програма зупинки епідемії СНІДу в такому обсязі, що в наступному році виживуть 101 тисяча інфікованих людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом», заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Дмитро Шерембей під час прес-конференції сьогодні в Києві.

Читайте такожМОЗ сподівається, що Глобальний фонд продовжить фінансувати лікування СНІДу та туберкульозу«Уряд України прийняв неймовірне рішення, яке вимірюється десятками тисяч життів. Вперше в Україні програма зупинки епідемії СНІДу буде профінансована в такому обсязі, що в наступному році виживе 101 тисяча інфікованих людей. Вони отримають терапію, у туберкульозі - понад 30 тисяч, у сукупності це фінансування врятує 150 тисяч життів», - сказав він.

«Вперше Україна обіцяє забезпечити лікування пацієнтів у програмах замісної терапії за державні кошти. Проект бюджету на 2017 рік прийнятий Верховною Радою України у першому читанні. Ми віримо, що він буде затверджений остаточно, і це стане суттєвим кроком до зупинки епідемій в Україні», - додав Шерембей.