Фінансування держпрограми збереже життя понад 100 тисячам пацієнтам з ВІЛ-інфекцією

15:18, 25 жовтня 2016
Країна
282

Вперше Україна обіцяє забезпечити лікування пацієнтів у програмах замісної терапії за державні кошти.

Голова підрозділу з управління грантами Глобального фонду Марк Едінгтон, в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/Сніду Дмитро Шерембей / Фото: УНІАН

В Україні вперше буде профінансована програма зупинки епідемії СНІДу в такому обсязі, що в наступному році виживуть 101 тисяча інфікованих людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом», заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Дмитро Шерембей під час прес-конференції сьогодні в Києві.

Читайте такожМОЗ сподівається, що Глобальний фонд продовжить фінансувати лікування СНІДу та туберкульозу«Уряд України прийняв неймовірне рішення, яке вимірюється десятками тисяч життів. Вперше в Україні програма зупинки епідемії СНІДу буде профінансована в такому обсязі, що в наступному році виживе 101 тисяча інфікованих людей. Вони отримають терапію, у туберкульозі - понад 30 тисяч, у сукупності це фінансування врятує 150 тисяч життів», - сказав він.

«Вперше Україна обіцяє забезпечити лікування пацієнтів у програмах замісної терапії за державні кошти. Проект бюджету на 2017 рік прийнятий Верховною Радою України у першому читанні. Ми віримо, що він буде затверджений остаточно, і це стане суттєвим кроком до зупинки епідемій в Україні», - додав Шерембей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter