У наступному році держава виділить більше коштів на лікування тяжких інфекційних хвороб

У Держбюджеті на 2017 рік передбачено суттєве збільшення фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз, ВІЛ та гепатити.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це під час зустрічі з головою підрозділу з управління грантами Глобального фонду Марком Едінгтоном заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

За словами Розенка, у проекті Державного бюджету України на 2017 рік передбачене збільшення фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз на 323 млн грн, ВІЛ – на 484 млн грн та гепатити – на 14 млн грн.

Також Розенко повідомив, що цього року після тривалої перерви за державні кошти буде здійснена закупівля препаратів для проведення замісної терапії на суму 13 млн грн.

Читайте такожМОЗ сподівається, що Глобальний фонд продовжить фінансувати лікування СНІДу та туберкульозуЗа останніми даними, приблизно 9 тис. українських громадян є учасниками програми замісної підтримувальної терапії.

Віце-прем’єр-міністр висловив подяку Глобальному фонду за надання фінансової та консультативної підтримки у боротьбі зі СНІДом та туберкульозом в Україні.

«Ми високо оцінюємо не лише фінансовий внесок, а й величезну консультативну, дорадчу, гуманітарну допомогу, яка надається і Глобальним фондом, і іншими міжнародними організаціями», – зазначив він.

Читайте такожЗавдяки фінансуванню програми зупинки епідемії СНІДу виживе 101 тис. інфікованихЕдінгтон зазначив прогрес, якого досягла Україна у боротьбі з розповсюдженням ВІЛ/СНІД та туберкульозу та запевнив у подальшій підтримці Глобальним фондом зусиль України у цьому напряму.

*** За даними Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІД, уперше в Україні програма лікування людей зупинки епідемії СНІД буде профінансована в такому обсязі, що в наступному році виживе 101 тис. інфікованих людей.