Луганщина: стан 13-річного хлопчика, який постраждав від вибуху, стабільний

13-річний Ваня з с.Орач Луганської області переведений з реанімації у відділення лікарні Лисичанська і почуває себе краще, повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова.

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Хлопчик постраждав 16 жовтня 2016 року від вибуху патрона, коли намагався зробити в ньому отвір. В результаті дитина втратила кисть лівої руки і отримала внутрішньочеревне осколкове поранення.

На сьогоднішній день стан Вані стабільний, його перевели з реанімації у відділення хірургії.

Необхідну допомогу на лікування дитині надав Гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Фахівці Штабу оперативно зв'язалися з лікарями хлопчика. Для нього був переданий препарат для лікування травматичного шоку та наслідків поранення черевної порожнини.