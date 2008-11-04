Дитина постійно вимагає пригостити її різними «шкідливостями» — то піцу бажає, то гамбургер. А що у фастфуді найшкідливіше? ХОТ-ДОГ (сосиска в булочці)

У хот-дозі з булочкою майже половина денної норми споживання (ДНС), а точніше 45% шкідливих (насичених) жирів, більше третини ДНС (38%) солі, а також: 19% ДНС калорій, 13% ДНС холестерину, 24% ДНС жирів, 15% ДНС вуглеводів, 1,5 г найшкідливіших трансжирів.

Сосиска, як правило, містить значно більше сої і крохмалю, ніж м`яса. А харчова хімія створює їй смак, колір і консистенцію. Фосфати, затримуючи воду, збільшують об`єм сосиски. А консерванти дозволяють їх довго зберігати. Сосиска приготована на грилі і, отже, може містити канцерогени.

Булочка, як правило, зроблена з найкориснішої муки і містить хімічні харчових добавок не менше, ніж булочка для гамбургера. Майонез або кетчуп теж найдешевші, з масою харчових добавок і мінімумом помідорів.

ПІЦА ПЕПЕРОНІ (1/4 піци, 180 г)

З`ївши таку піцу, ви майже наполовину вичерпаєте свій щоденний ліміт щодо солі (ДНС 47%) і шкідливим (насиченим) жирам (ДНС 46%), на третину - по холестерину (ДНС 35%) і жирам (ДНС 31%), на чверть - по калоріях (ДНС 24%).

Правильно приготована піца, для якої застосовують добрий сир і овочі, може бути корисною і смачною. Але для фастфуду часто використовують найдешевші компоненти і масу харчових добавок, роблячи цей продукт некорисним.

Основа піци (хліб): вибілене борошно, цукор, соєва або бавовняна олія, консервант сорбат калія. Сир для піци може містити модифікований крохмаль і консерванти.

Начинка містить немало харчових добавок: нітрит натрію, ВНА, ВНТ, ароматизатори.

ВЕЛИКИЙ ГАМБУРГЕР З`ївши всього один великий гамбургер, ви майже наполовину вичерпаєте свій щоденний ліміт по солі і шкідливим (насиченим) жирам.

У ньому 46% (!) ДНС солі і 45% (!) ДНС насичених жирів.

Крім того, багато інших некорисних речовин: 25% ДНС калорій і холестерину, 37% ДНС жиру, 15% ДНС вуглеводів, майже 2 шматочки цукру, 1,5 г щонайшкідливіших трансжиров. Котлетка приготована на грилі і, отже, може містити канцерогени.

КРИЛЬЦЯ КУРЯЧІ (3 штуки, 150 г)

З`ївши всього три крильця, ви наполовину вичерпаєте свій щоденний ліміт по холестерину, на 45% по жирах і на 40% по солі. Крім того, ви проковтнете 24% ДНС калорій і 18% ДНС шкідливих (насичених) жирів. Можуть містити канцерогени.

Ви напевно здивуєтеся, дізнавшись, що крильця на 15% складаються не з курятини, а з води, фосфатів і солі. У соусі, що додається до них, багато сої і харчових добавок (діацетат натрію, діоксид кремнію).

ШАУРМА

Це фастфуд, для якого за стандартами ДНП і склад указувати не потрібно. Для шаурми використовується найдешевша свинина або курка, часто навіть прострочена, - приготування на грилі і сіль, що додається в надлишку, «маскують» всі недоліки м`яса. Якщо м`ясо недостатньо просмажено, легко отруїтися. У м`ясі з гриля завжди є канцерогени. Соуси, кетчуп і майонез для шаурмы найдешевші і з масою харчових добавок. Лаваш кращий, ніж булочки для гамбургерів і хот-догів, але це ситуації не міняє.

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