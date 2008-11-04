MP3-плеєри спричиняють глухоту

Західна команда експертів з комітету з визначення нових ризиків для слуху стверджує, що користувачі портативних музичних пристроїв серйозно псують своє здоров`я! За їх даними, регулярне прослуховування музики з високою гучністю в юному віці може мати украй неприємні наслідки, аж до повної втрати слуху. Причому досить слухати плеєр на високій гучності по п`ять годин на тиждень, щоб з часом відчути на собі сумні наслідки у вигляді порушення слуху.

Ці побоювання примушують рядових американців звертатися до суду. Мешканець Луїзіани подав позов проти компанії Apple, звинувачуючи компанію в тому, що вона не пішла на кроки по нейтралізації даної проблеми серед власників iPod. Однією з головних вимог позивача — випуск програмного оновлення, яке б заборонило програвати музику на плеєрі при гучності понад 100 децибел, а також створення навушників, які б блокували всі зовнішні шуми.

Ініціатори нового звіту також говорять, що музика може заважати виконувати різні завдання пов`язані з інтелектуальною діяльністю, а також відволікати людей під час водіння.

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