Запивати пігулки соками - небезпечно

Приймаючи пігулки, слід запивати їх звичайною водою, а не соками.

Таких висновків дійшли учені з канадського Університету Онтаріо.

Згідно з дослідженнями, в процесі яких вивчалася дія соків на хімічний склад лікарських препаратів було встановлено, що соки у багато разів знижують активну дію численних видів ліків, зокрема, серцевих.

А дію деяких препаратів соки, навпаки, підсилюють. Найпотужнішу дію на ліки мають, ті висококонцентровані кислі соки - апельсиновий, грейпфрутовий і яблучний.

Так, наприклад, грейпфрутовий сік підсилює дію деяких ліків, що може призвести до ефекту, що можна порівняти з передозуванням.