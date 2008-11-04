Світове визнання української медичної спільноти

11:32, 04 листопада 2008
Країна
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Прес-конференція в УНІАН

Прес-конференція на тему: ”Світове визнання української медичної спільноти”. Вперше за всю історію лікарського руху в Україні наша держава в особі загальноукраїнської організації лікарів &#8213; Всеукраїнського лікарського товариства 18 жовтня 2008 року отримала повноправне членство в найпотужнішій світовій лікарській організації - Всесвітній Медичній Асоціації (Світового Лікарського Товариства &#8213; World Medical Association). Учасники: Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства, Володимир Карпук, народний депутат України, Станіслав Нечаїв, голова Правління Всеукраїнського лікарського товариства (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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