Десять ознак, що вам час відвідати лікаря

Звичайно, поставити точний діагноз допоможе тільки добросовісне медобстеження.

Але запідозрити, що саме зі здоров`ям, і не дати себе "розвести" недобросовісним медикам на удавані хвороби можна, якщо уважно придивитися до себе.

1. Шевелюра стала тьмяною, ламкою - терміново поповнюйте організм вітамінами групи В (їжте яловичу печінку, цільнозернові продукти, яйця), вітаміном Е (олія, оливки). А жирними волосся робить:приховані проблеми з кишечником (неправильне засвоєння жирів); вегетососудинна дистонія (викликає порушення терморегуляції). Терміново відіспатися і упорядковувати нерви!

На гребінці залишається жмут - це одна з ознак зниження імунітету. Здайте загальний аналіз крові та біохімію.

2. Покажіть собі язик. Здоровий - ніжно-рожевий, якщо обкладений білим нальотом - перевірте шлунок і кишечник, жовтуватим - печінка, має синюватий відтінок - серце.

3. Ніс загострився, обличчя бліде, а під очима "живописні" лілові тіні? Це - прояв хронічної втоми. Негайно припиніть працювати по вихідним, запишіться на плавання і розслабляючий масаж. Залиште дієти - налягайте на шоколад, цитрусові, горіхи.

4. У жінок: будь-які зміни форми, кольори шкіри грудей, поява на ній ділянок "гусячої шкіри", поява ущільнень, виділень з сосків - негайно біжіть до мамолога!

У чоловіків же збільшення молочних залоз свідчить про специфічний гормональний розлад, пов`язаний зі збільшенням жіночих гормонів, - естрогену. Іноді подібне буває при діабеті.

5. У очах полопалися судини - сподіватимемося, що це від перенапруження. Якщо ж таке відбувається часто - можливо підвищення внутрішньоочного тиску і проблеми з мозковим кровообігом. Білки очей набули жовтуватий відтінок - симптом порушення роботи печінки або жовчного міхура.

6. Вранці набрякають нижні повіки. Це нирки або сечовий міхур: або ви їх перевантажуєте соле-жирно-копченим і пивом на ніч, або підхопили інфекцію.

У районі носогубного трикутника пролягають синюваті тіні, губи стали блідими, а обличчя одутлим, після фізичного навантаження виникає задишка - перевірте серце.

7. На тілі останнім часом з`явилося декілька нових родимок? Це привід відвідати дерматолога (зростає ризик онкології шкіри). До того ж родимки - проекція неполадок з тим внутрішнім органом, над яким вони з`явилися. Наприклад, висипання дрібних родимок на правому боці може говорити про те, що ви "підсадили" печінку.

8. На шиї є припухлість у ділянці кадика - покажіть це ендокринологові. Можлива гіперфункція щитовидки. Також для проблем з щитовидкою характерний раптове схуднення, підвищена дратівливість і перепади настрою - від ейфорії до сліз.

9. Набряк, хворобливість, мерзлякуватість дрібних суглобів рук - ознака поліартриту, ревматизму. Припухлість колін, ліктів - симптом артриту. Про початок розвитку артрозу свідчать нічні розпираючі болі в ногах, прикульгування на одну ногу при ходьбі. Щоб точно дізнатися, що з суглобами, потрібен рентген.

10. Набрякають литки? До вечора (особливо якщо ви цілий день провели на ногах) - це від втоми, допоможуть прості речі: полежати хвилин 20, підклавши під ноги пару великих подушок, зробити ванну з морською сіллю і розслабляючий масаж. Щиколотки і гомілки часто набрякають при серцевій недостатності, також це може бути ознакою раннього діабету 2-го типу.

Kp.ru