Швейцарська фармкомпанія сплатила штраф 938 тис. грн за порушення антимонопольного законодавства в Україні

Одна з п'яти оштрафованих Антимонопольним комітетом України (АМКУ) компаній - учасників фармацевтичного ринку - швейцарська «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» - сплатила 937,5 тис. грн штрафу, повідомила прес-служба АМКУ.

Читайте також"Дарниця" намагається викупити 25% акцій "Борщагівки"«Нагадаємо, що у вересні 2016 року за результатами розгляду Комітетом справи про порушення компанією «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» (м. Фрібург, Швейцарія) і фармацевтичних дистриб'юторів ТОВ «БаДМ», ТОВ «Вента. ЛТД», ТОВ СП «Оптима-Фарм, ЛТД» і ЗАТ «Альба Україна» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, оштрафовані на загальну суму 1 млн 650 тис. 509 грн», - йдеться в повідомленні.

Комітет дійшов висновку, що компанія «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» уклавши дистриб'юторські договори з іншими фірмами, сприяла завищенню цін на лікарські засоби при реалізації через процедури державних закупівель.

Як повідомляв УНІАН, предметом розслідування АМКУ став факт завищення цін на специфічні препарати виробництва швейцарської компанії «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» одразу кількома дистриб'юторами.

Читайте такожPfizer вирішила не розділяти бізнесВ АМКУ відзначили, що в період 2011-2013 у відносинах компанії «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» і «БаДМ», «Вента. ЛТД», «Оптима-Фарм, ЛТД» і «Альба Україна» існували непрозорі механізми надання післяпродажних знижок. Дистриб'ютори здійснювали реалізацію лікарських засобів виробництва групи «Алкон» за процедурою державних закупівель за цінами вищими, ніж ціни реалізації в аптечних установах. При цьому застосовувалися різні підходи до ціноутворення.