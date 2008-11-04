Як швидко зняти біль у вусі

Зняти біль у вухах допоможе часникова олія. Треба змішати рівні об`єми розтертого в кашку часнику і олії, настояти суміш в щільно закритому посуді на сонячному світлі або в теплому місці 10 днів, періодично струшуючи. Потім процідити, додати кілька крапель евкаліптової олії або гліцерину, і закапувати приготованим настоєм хворе вухо. Перед вживанням злегка підігріти.