Ліки можуть істотно зіпсувати здоров`я

Непередбачені, небезпечні реакції на лікарські засоби (відомі як несприятливі реакції на ліки) входять до числа десяти провідних причин смерті у багатьох країнах. Більшості несприятливих реакцій на ліки (НРЛ) можна запобігти. НРЛ відбуваються у людей у всіх країнах світу

У деяких країнах витрати, пов`язані з НРЛ, такі як витрати на госпіталізацію, хірургічні втручання і у зв`язку з втратою продуктивності, перевищують вартість лікарської терапії.

Немає жодних ліків, прийом яких не був би зв`язаний з ризиком. Ретельна оцінка ризиків і переваг ліків сприяє безпеці пацієнтів.

Безпека ліків є однією з основних складових безпеки пацієнтів. Глобальна безпека ліків залежить від сильних національних систем, які контролюють розробку і якість ліків, повідомляють про небезпечні наслідки і надають точну інформацію для їх безпечного використання.

Небезпечні, непередбачені реакції на ліки, що відбуваються при зазвичай використовуваних для лікування дозах, називаються несприятливими реакціями на ліки (НРЛ). НРЛ входять до числа десяти провідних причин смерті в багатьох країнах.

Попередження і виявлення несприятливих реакцій на ліки називається фармнадзором. Ретельна оцінка ризиків і переваг лікарських препаратів проводиться протягом всього часу існування ліків, починаючи зі стадії попередньої оцінки до використання пацієнтами.

Глобальний обмін інформацією про побічні ефекти зміцнює безпеку ліків у країнах і може сприяти ухваленню своєчасних політичних рішень для захисту безпеки пацієнтів у разі виникнення проблем.

Приклади НРЛ:

Амідопірин (при запаленнях) - ураження лейкоцитів

Кліохинол (при шкірних інфекціях) - ураження зору

Еритроміцин естолат (антибактеріальний препарат) - гепатит (порушення печінки)

Оральні контрацептиви тромбоемболізм - утворення кров`яних згустків

Статини (для регулювання рівня холестерину) - м`язова дистрофія

Талідомід (від "уранішньої хвороби") - фокомелия (вроджена потворність)

Ризики Немає жодних ліків, прийом яких не був би пов`язаний з ризиком. Всі ліки мають побічні ефекти, деякі з яких можуть бути смертельними. НРЛ стаються у людей у всіх країнах світу. У деяких країнах витрати, пов`язані з НРЛ, такі як витрати на госпіталізацію, хірургічні втручання і у зв`язку з втратою продуктивності, перевищують вартість лікарської терапії. Можна запобігти, щонайменше, 60% НРЛ, причинами яких можуть бути:

неправильний діагноз стану пацієнта;

призначення неналежних ліків або неналежної дози належних ліків;

невиявлений медичний, генетичний або алергічний стан, який може спровокувати реакцію пацієнта;

самолікування ліками, що відпускаються за рецептами;

невиконання вказівок щодо прийому ліків;

взаємодія з іншими ліками (включаючи засоби народної медицини) і деякими продуктами харчування;

використання не відповідних стандартам ліків, склад та інгредієнти яких не відповідають належним науковим вимогам, що може зробити ці ліки неефективними, а часто і небезпечними;

використання підроблених ліків без активних інгредієнтів або з неналежними інгредієнтами, що може бути небезпечним або смертельним.

Заходи безпеки Відповідно до законодавства всіх країн, фармацевтичні компанії, або виробники ліків, повинні тестувати свої ліки на добровільних учасниках з числа здорових людей і пацієнтів перед тим, як ці ліки стануть широко доступними. Ці клінічні випробування показують, наскільки ефективні ліки від певної хвороби і яку потенційну шкоду вони можуть заподіяти. Проте вони не дають інформації для великих популяцій, що залишаються за межами тестування і мають характеристики, відмінні від групи, що бере участь у випробуваннях, такі як вік, стать, стан здоров`я і етнічне походження.

Для багатьох ліків і, зокрема, для комбінованих препаратів, моніторинг безпеки не закінчується на стадії виробництва. Необхідно відстежувати безпеку ліків шляхом ретельного спостереження за пацієнтами і подальшого збору наукових даних. Цей аспект моніторингу ліків називається пост-маркетинговим спостереженням. Ефективність національного пост-маркетингового спостереження прямо залежить від активної участі фахівців охорони здоров`я.

Фахівці охорони (лікарі, фармацевти, медичні сестри, стоматологи та інші) здоров`я мають якнайкращу можливість для інформування про підозрювані НРЛ як складової їхньої повсякденної роботи по наданню медичної допомоги пацієнтам. Фахівці охорони здоров`я повинні повідомляти про НРЛ навіть в тих випадках, коли вони сумніваються про точний взаємозв`язок даних ліків і реакції.

Дії ВООЗ

ВООЗ зміцнює глобальну безпеку ліків у рамках Міжнародної програми з моніторингу ліків, яка почала діяти в 1960-х роках. Держави-члени і ВООЗ докладають спільних зусиль для визначення імовірного зв`язку між використанням ліків і побічними ефектами. В даний час близько 100 країн мають національні системи, що повідомляють про НРЛ в базу даних у Центрі моніторингу ВООЗ в Упсала. Щодо проблем у галузі безпеки ліків ВООЗ ділиться інформацією зі всіма державами-членами.

Крім того, ВООЗ сприяє регулярному обміну інформацією між державами-членами відносно безпеки і ефективності ліків, зокрема через мережу працівників національних інформаційних служб;

- негайно передає національним органам охорони здоров`я нову інформацію про серйозні побічні ефекти, що викликаються фармацевтичними продуктами;

- надає керівні принципи для сприяння країнам в створенні національних центрів моніторингу ліків;

- надає країнам допомогу в їх роботі по посиленню органів контролю за лікарськими засобами і систем звітності;

- готує фахівців охорони здоров`я у області моніторингу безпеки нових і комбінованих ліків (наприклад, антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції);

- закликає співробітників органів контролю, поліції, митниці і інших до спільної боротьби з підробленими ліками у всьому світі.

www.who.int