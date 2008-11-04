Миколаївщина: внаслідок отруєння грибами загинуло двоє малюків

31 жовтня у Миколаєві внаслідок отруєння грибами загинув дворічний хлопчик.

Як повідомили у Центрі пропаганди ГУ МНС в Миколаївській області, чотирма днями раніше сім`я приготувала гриби, придбані на ринку. Наступного дня усі, хто їх вживав у їжу, потрапив до реанімації, а дворічний хлопчик помер.

Третього листопада у селі Катеринка Первомайського району внаслідок отруєння грибів померла дівчинка, якій було рік і три місяці. Гриби були зібрані у лісопосадці біля села. Постраждала вся сім`я.