Сьогодні в Україні сильний вітер - тримайтеся подалі від ліній електропередач і дерев

Сьогодні в Україні очікується сильний вітер з поривами до 20-25 м/сек.

Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 26 жовтня по всій території України пориви вітру 15-20 м/с, у Донецькій області місцями 25 м/сек. 26 жовтня по Києву вранці пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

ДСНС України закликає дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Читайте такожВ Одесі чотири людини отримали тілесні ушкодження внаслідок негоди«Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть викликати їх пошкодження», - зазначають у відомстві і радять у разі небезпеки телефонувати в Службу порятунку «101».