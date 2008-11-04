Як не допустити африканську чуму в Україну?

Голова Державного комітету ветеринарної медицини України створив робочу групу для контролю і координації дій з метою недопущення потраляння африканської чуми свиней на територію України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Повідомляється, що така необхідність виникла у зв`язку з ускладненням епізоотичної ситуації в світі стосовно африканської чуми свиней, зокрема, на території Російської Федерації (Ставропольський край), яка безпосередньо граничить з Україною.

Наголошується, що з метою недопущення потрапляння збудника цієї хвороби на територію України, оперативного реагування, у разі виникнення підозри захворювання і організації відповідних заходів, створена робоча група для контролю і координації дій для недопущення потрапляння африканської чуми свиней на державну територію України. Створені також робочі групи з фахівців Держкомветмедицини і науково-дослідних галузевих інститутів для швидкого реагування у разі виникнення підозри на африканську чуму свиней.

Крім того, наказом голови Держкомветмедицини затверджено «План дій при підозрі на захворювання африканською чумою свиней, незалежно від типу господарювання і форми власності».