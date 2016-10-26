Питання про ціноутворення на ліки розглянуть на наступному засіданні Кабміну

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що рішення про референтне утворення цін на ліки з 1 січня буде прийнято на наступному засіданні уряду, а не сьогодні, як планувалося раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

"У зв'язку з тим, що є необхідність додатково з громадським сектором обговорити цей нормативний акт, я вважаю, що це абсолютно нормально, тому домовилися про те, що ми не на цьому засіданні уряду розглянемо це питання, а на наступному. Це буде означати, що на наступному засіданні уряду ми приймемо рішення, які дозволять забезпечити з 1 січня 2017 року справедливі ціни на ліки, які продаються в Україні", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Гройсман заявив про намір уряду затвердити найближчим часом референтне ціноутворення на ліки.

Читайте такожВ Україні вкотре обіцяють запровадити референтні ціни на ліки"Команда МОЗ зараз над цим питанням серйозно працює. Але дуже важливо, що, відкривши ринок для якісних ліків, ми даємо можливість присутності якісних ліків для українських громадян, а з іншого боку - наше завдання забезпечити справедливе ціноутворення на ці ліки. І в цьому місяці ми затвердимо, можливо, на початку наступного, але я сподіваюсь, що в цьому, справжнє референтне ціноутворення, справедливе ціноутворення", - сказав Гройсман.

За його словами, це рішення приведе до зниження цін на всі ліки в Україні.