Європейські вина містять канцерогени

Як з`ясували експерти шведського Об`єднання на захист природи, багато сортів вин, навіть від виробників, що високо котируються, містять залишки реагентів, призначених для захисту виноградників від шкідників.

На аналіз було узято 40 сортів вин, і всі вони були придбані в межах Євросоюзу. У 14 з них виявилися речовини, що класифікуються, згідно з гостами ЄС, як канцерогенні, мутагенні і такі, що порушують гормональні і репродуктивні процеси в організмі. У одній з пляшок разом із смаковим букетом був присутній "букет" відразу з 10 сільськогосподарських хімікатів. Всього ж сторонні речовини експерти зареєстрували в 24 пляшках.

Серед дослідних зразків були представлені і 6 екологічних сортів вина. П`ять виявилися абсолютно чистими, а в шостому - таки знайшлися сторонні речовини, що залетіли, на думку фахівців, на ековиноградники від сусідів.

Виноградарство в Європі - справа не з легких. Вороги виноградного листя приймають різні форми цвілі, і без хімікатів з ними просто не справитися. Проте, голова шведського Об`єднання на захист природи Мікаель Карлсон вважає, що законодавство, що регламентує застосування хімії в сільському господарстві ЄС, має бути посилене.

Дійсно, у виноградарстві пестициди використовуються вельми широко. У ЄС на них доводиться 15 % від всіх засобів боротьби з шкідниками, тоді як самі площі, відведені під цю культуру, складають всього лише 3,5 % від всіх сільськогосподарських площ Євросоюзу.

ami-tass.ru