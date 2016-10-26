Україна в ніч на 30 жовтня переходить на "зимовий час" - медичні поради з адаптації

Україна в ніч на 30 жовтня переходить на “зимовий час“, що передбачає переведення годинників на 1 годину назад.

Про це йдеться у відповідному повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«30 жовтня 2016 року о 4 (четвертій) годині за київським часом на території України відбудеться перехід на зимовий час. Отже, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", годинникові стрілки будуть переведені на одну годину назад», - зазначили у відомстві.

Читайте такожВідпочинок на природі покращує стосунки в сім'ї - психологиЗ переведенням стрілок годинника змінюється звичний ритм життя людини. Відчувається занепад сил, нездужання і підвищена дратівливість. Щоб без шкоди для організму перейти на зимовий час, потрібно дотримуватися нескладних медичних рекомендацій.

Медики закликають в перші 14 днів після переведення стрілок годинника уникати надмірних фізичних навантажень.

Лікарі радять лягати спати не пізніше 10 години вечора. Перед сном не переїдати, а вранці уникати поживних сніданків, адже вони забирають багато енергії.

Для швидкого пристосування організму необхідно робити ранкову гімнастику.

Читайте такожЕксперти назвали напої, які найкраще зігріють в холодну пору рокуТреба правильно підготувати психіку. Для цього корисно приймати контрастний душ, пити трав'яні чаї, більше часу проводити на свіжому повітрі, слухати улюблену музику, дивитися кіно, читати книги, спілкуватися з друзями.